Addio a Francesco Foti, con la sua vespa attraversò lo Stretto di Messina

Villa San Giovanni in lutto per la scomparsa dell’ing. Francesco Foti. Nel 2017 divenne celebre per la sua impresa di attraversare lo Stretto di Messina con una particolare Vespa anfibia, un esperimento effettuato per la prima volta in Italia, e secondo solo allo storico precedente di Moneret che nel 1952 attraversò il Canale della Manica.

Professore oltre che ingegnere, Francesco Foti era una vera e propria istituzione della nautica. La sua impresa, meno di 42 minuti da Punta Faro a Cannitello, era la più nota e mediatica ma solo una delle tante realizzate nel corso dell’attività professionale.