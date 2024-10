Reggio piange la scomparsa di Diego Laurendi: l’ultimo saluto del sindaco Falcomatà

Reggio Calabria piange un altro figlio scomparso troppo presto. Fiume di saluti per il gestore del Gran Caffè

Un ragazzo solare. È così che tutti a Reggio Calabria ricordano Diego Laurendi, gestore del Gran Caffè. L’attività in centro ha visto passare e crescere intere generazioni e tanti giovani e meno giovani hanno visto crescere lui, il 35enne che, questa sera, si è spento al GOM in seguito ad un malore improvviso.

Ciao Diego

Una serie infinita di messaggi su Facebook. Il passaparola è stato più che veloce e in un baleno l’intera città è venuta a conoscenza della triste vicenda.

Il giovane imprenditore ben voluto da amici e conoscenti era stato colpito da un aneurisma cerebrale che gli è risultato fatale.

Improvvisa quanto prematura, la scomparsa di Diego ha scatenato un fiume di solidarietà sui social. Una persona perbene, unico, lavoratore, grande amico. I ricordi si mettono in fila e ad uno ad uno ricompongono l’esistenza di un altro figlio della città dello Stretto andato via troppo in fretta.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di amici e parenti.

Il ricordo del sindaco Falcomatà

Anche il primo cittadino gli ha voluto rendere omaggio, così: