Addio a Franco Macrì, tra i più importanti imprenditori mondiali e di origini calabresi

E’ scomparso all’età di 88 anni Franco Macrì, padre del presidente argentino Mauricio Macrì.

Tra i più potenti imprenditori d’Argentina, Macrì è stato anche l’artefice del mercato immobiliare degli anni ’70 a New York, ostacolando, come competitor, anche l’ascesa del presidente americano Donald Trump.

Figlio di Giorgio, imprenditore di Roccella Jonica, Franco nacque a Roma nel 1930 e a 18 anni raggiunse il padre a Buenos Aires.

Macrì decollò come imprenditore negli anni ’70 e ’80, quando fondò sia la compagnia Sevel (fusione dei marchi Fiat e Peugeot) e l’americana BellSouth – la compagnia di telecomunicazioni Movicom.

Nel decennio successivo rafforzò la sua holding Socma con la concessione delle Poste (Correo Argentino), che nel 2007 si associò con la cinese Chery per lanciare nuovi modelli di automobili economiche in America latina. Un capitolo particolare nella storia delle ambizioni di Macrì fu negli anni ’80, con il tentativo, risoltosi in un fiasco, di fare un salto di qualità per affermarsi come imprenditore globale cercando di costruire il maggior complesso residenziale di Manhattan a New York, il ‘Lincoln West’.

Macrì descrive così la rivalità con Trump: