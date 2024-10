L’addio a Gaetano Gebbia: il messaggio della Pallacanestro Viola

“La Pallacanestro Viola, nella persona del Presidente Carmelo Laganà, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Coach Gaetano Gebbia.

Con tristezza ma anche infinite riconoscenza e gratitudine, ne ricordiamo le qualità morali e la straordinaria preparazione tecnica che ha trasmesso e consentito ad intere generazioni di cestisti di esprimersi raggiungendo grandi traguardi sportivi e personali.

Siamo grati a Gaetano per la sua passione e il suo impegno incondizionato verso i colori neroarancio che ha onorato non solo come allenatore, ma anche come Presidente dell’Associazione Viola Inside con cui solo pochi mesi fa abbiamo celebrato i 40 anni dalla prima promozione in serie A della Viola.

Con il Comitato Massimo Mazzetto, Coach Gaetano Gebbia è stato il promotore instancabile del progetto che ha consentito la realizzazione e istallazione della statua “Il Dono” in memoria di Massimo, posta all’ingresso della nostra città che perde oggi una preziosa figura di sportivo e di uomo.

Siamo vicini alla moglie Mattia e alle figlie Ida e Francesca per la grave e dolorosa perdita, a loro e a tutta la famiglia porgiamo costernati le nostre più sentite condoglianze.

Ciao Coach, riposa in pace“.