Addio Michele, tifoso fedele e amico della Reggina

“La Reggina ora avrà due tifosi in meno dagli spalti del Granillo. Il vostro sostegno adesso arriverà da molto più in alto. Ciao Michele, raggiungi Nonna Maria e continuate insieme a tifare per i colori amaranto.”

La notizia, come accade spesso, arriva da Facebook, precisamente dalla pagina ufficiale della Reggina.

Michele Cammarota, ai più conosciuto come Michele Zippa era un tifoso storico amaranto, di quelli veri leali e sinceri. Michele ha seguito sempre con costanza e affetto la sua squadra del cuore.

Una vita al fianco della Reggina sempre presente allo stadio ed immancabile anche in occasione degli allenamenti quotidiani. Sempre presente al Granillo, sempre presente al S.Agata. Ben voluto da tutti i calciatori che nel corso degli anni hanno indossato la casacca amaranto e punto di riferimento anche per i tifosi amaranto. Michele Zippa se n’è andato in un giorno di festa, proprio lui così allegro e socievole. Indimenticabili i duetti con l’altra tifosa storica nonna Maria deceduta qualche anno addietro. Dopo la sua morte, anche il super tifoso Michele lascia la sua amata Reggina.

La redazione di Citynow si stringe al dolore della famiglia, in particolare abbraccia il fratello Edoardo, la sorella Marisa, i nipoti Mariangela con il marito Franco e Francesco.

I funerali avranno luogo giovedì 16 alle ore 16:00 presso la chiesa Cristiana evangelica battista internazionale sita in Corso Garibaldi numero 102.