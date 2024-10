Addio Pride a Reggio, Aloisio: ‘Evento che muove migliaia di giovani. Si trovi una soluzione’

“Leggo solo oggi di un possibile, o ancora meglio probabile, annullamento del Pride 2024 che avrebbe celebrato i 10 anni di questa manifestazione a Reggio Calabria. A quanto sembra incomprensioni e ritardi dovuti a una gestione non proprio efficace da parte dell’amministrazione rischiano di impedire che il 27 luglio si possa svolgere un evento ormai storicizzato che, per altro, al di là dell’importante valore simbolico, porta alla città un indotto non indifferente dato che “muove” circa tremila persone con tutte le ricadute economiche del caso”.

Leggi anche

Così in un post FB, il presidente di Confesercenti Reggio Calabria, in merito al fallimento di un evento che avrebbe coinvolto migliaia di giovani in città.

Leggi anche