Tutti pazzi per il nuovo gusto "Addormentasuocera" della gelateria Trebottoni

La Gelateria Trebottoni è nota per la sua capacità di sorprendere e deliziare i palati con sapori innovativi e audaci. Ma niente avrebbe potuto prepararci alla recente esplosione di popolarità del nuovo gusto “Addormentasuocera”. Questo eccezionale sapore, creato dallo Chef Demetrio Romeo in occasione delle festività mariane di Reggio Calabria, sta facendo impazzire non solo i residenti locali ma anche i visitatori. In pochi giorni, ha avuto un incredibile boom di richieste, e c’è una buona ragione dietro tutto questo entusiasmo.

Il gusto “Addormentasuocera” è stato concepito come un omaggio alle tradizioni culinarie delle festività dove nella cultura locale, sono accompagnate da una serie di prelibatezze pralinate, dolci ricchi e deliziosi che sono diventati un simbolo delle celebrazioni.

Lo Chef Demetrio Romeo ha voluto catturare lo spirito festivo di queste leccornie e renderlo accessibile a tutti, trasformandolo in un gelato unico.

Le “Addormentasuocere” (la frutta secca pralinata) venivano portate alle suocere, che non riuscendo ad addentarle, dovevano sciogliere in bocca lo zucchero e quindi non avevano modo di parlare per lungo tempo, un’attività che evitava le romanzine ai partner e portava le donne ad addormentarsi, da qui il nome “Addormenta Suocera”.

Nome che è stato scelto in modo scherzoso ma il gusto della nuova creazione firmata Trebottoni ha contribuito in modo significativo all’esplosione di popolarità. La città non poteva fare a meno di sorridere di fronte a un nome così audace e divertente con un tocco di umorismo che ha catturato l’immaginazione di tutti, e ha fatto sì che tutti volessero provare questo sorprendente gelato oppure farlo assaggiare alle suocere.

Il gusto invece, è una sinfonia di sapori che deliziano il palato in modi inaspettati. Si combina l’intenso sapore della nocciola e del pistacchio, con la croccantezza di mandorle, pinoli e pistacchi tostati e caramellati, che ricordano le tradizionali leccornie delle festività.Il risultato è una combinazione complessa, croccante e cremosa, che è davvero un’esperienza sensoriale unica.

Il gusto “Addormentasuocera” ha dimostrato che l’innovazione e la creatività dello Chef Demetrio Romeo non hanno fine, a poche settimane dalla presentazione del suo omaggio ai Bronzi di Riace con la realizzazione dello stecco gelato che li raffigura, la gelateria Trebottoni dimostra come anche il riconoscimento dei due coni ricevuti dalla guida di Gambero Rosso “Migliori Gelaterie D’Italia 2023” sia più che meritato, anzi.

Se siete a Reggio Calabria o avete l’opportunità di visitare questa città, non perdete l’occasione di assaporare il gelato “Addormentasuocera” presso la Gelateria Trebottoni. Sarà un viaggio sensoriale che non dimenticherete facilmente, un omaggio alle tradizioni locali e un esempio brillante di come la passione per il gelato possa creare autentiche opere d’arte culinarie.