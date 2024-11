Adesso possiamo concretamente sognare. Sara Errani conquista la finale

di Alessandro Sica – Sara approda alla finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.Battendo in due set 6-3 7-5 la serba Jelena Jankovic, sesta testa di serie e numero 8 Wta, regina di Roma nel 2007 e nel 2008.Un match che nel secondo set, con l’azzurra sotto 4-1, sembrava indirizzarsi a favore della serba. Poi cosa è cambiato? «Ho parlato con Pablo (Lozano, coach dell’azzurra) e mi ha detto di giocare punto su punto e così è stato».Una vittoria per 6-3 7-5 .Quando un italiano è in finale, sognare è d’obbligo: ha commentato il presidente Coni Giovanni Malagò. In finale ora la Errani attende la vincitrice tra Serena Williams e Ana Ivanovic. Forza Sara.