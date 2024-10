‘Adotta un panettone’, l’idea per una Reggio più bella e creativa

Tutte le città, nelle zone riservate esclusivamente ai pedoni e alle biciclette, hanno i cosiddetti ‘panettoni’ stradali, piccoli blocchi di cemento che impediscono alle automobili di transitare selvaggiamente lì dove è vietato.

Il panettone mobile risulta utile nell’organizzare percorsi e parcheggi temporanei, passaggi di mezzi speciali, salvaguardia di aree verdi e aree pedonali. E’ utile, in sintesi, sia per dissuadere la sosta di autoveicoli che per delineare percorsi.

Solitamente di colore giallo o grigio, i panettoni in diverse città sono diventati ‘piccole gallerie d’arte’ ideali per esprimere fantasia e creatività. A Milano, per esempio, ci sono panettoni ‘margherita’ ad impreziosire le vie. Creati per dare un tocco di colore alla città ingrigita, sono stati realizzati dagli alunni della vicina scuola e qualcuno li ha attribuiti erroneamente a Pao, lo street artist celebre per questo tipo di interventi.

Perchè non colorare di fantasia anche i panettoni reggini? Sul Corso Garibaldi darebbero sicuramente un tocco originale e creativo a quella che è la via (assieme al Lungomare) più frequentata da turisti e reggini. La foto pubblicata dall’artista photoenricoesse su Instagram, con i panettoni ispirati ai personaggi dei Minions, rende l’idea di come potrebbe essere il Corso Garibaldi con tocco di street art.

La proposta di CityNow si trasforma in un appello ad associazioni, artisti, creativi e (ovviamente) Accademia delle Belle Arti, istituto ideale per iniziative di questo tipo. L’amministrazione comunale potrebbe favorire una soluzione di questo tipo, invitando gli interessati a proporre soluzioni e grafiche per i panettoni reggini. Così Reggio sarebbe senza dubbio più bella e creativa.