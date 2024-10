Adspem Fidas onlus presente alla sesta tappa del Giro d’Italia

Per la terza volta la FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue) parteciperà alla Carovana del Giro in occasione dei 100 anni del Giro d’Italia e perciò, per la sesta tappa della manifestazione, che partirà dalla nostra città, sarà allestito uno stand dell’ADSPEM FIDAS onlus.

Due giovani donatori della FIDAS, Luca Molinaro della FIDAS Paola e Carolina Pragliola della FIDAS Partenopea, saranno alla guida di un mezzo appositamente predisposto, che percorrerà gli oltre 3.600 km di questa edizione per sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue ed emocomponenti.

Quest’anno la FIDAS ha scelto il claim “prima di partire”: in vista delle vacanze estive è bene programmare, con l’associazione di riferimento e con i Servizi Trasfusionali, anche un gesto di solidarietà in modo da evitare le criticità che spesso caratterizzano i mesi estivi. Per ricordarlo, Luca e Carolina, insieme ai volontari dell’ADSPEM FIDAS onlus, distribuiranno delle targhette per le valigie, così #primadipartire tutti potranno ricordarsi dell’importanza di un gesto volontario, anonimo, gratuito e responsabile come la donazione del sangue.

L’ADSPEM FIDAS onlus di Reggio Calabria sarà dunque presente con uno stand sul Lungomare Falcomatà al momento della partenza dei ciclisti per promuovere la cultura della donazione tra i tanti sportivi e non che certamente presenzieranno al via della 6° tappa del Giro, Reggio Calabria – Terme Luigiane: sarà ancora una volta l’occasione per dare informazioni corrette sulla donazione di sangue ed emocomponenti, in modo da sensibilizzare ad una sempre più ampia partecipazione alle attività delle associazioni del dono.