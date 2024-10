Aeroporto dello Stretto, comunicato ufficiale: “Alitalia garantirà voli per Roma e Milano”

La buona notizia è ufficiale, Alitalia non abbandonerà (almeno per il momento) l’Aeroporto dello Stretto. Con il seguente comunicato ufficiale, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rende noto come la compagnia garantirà un volo giornaliero da e per Reggio Calabria, in attesa di una soluzione definitiva.

… “Nell’ambito della riunione sono emersi diversi elementi nuovi ed è stata sottolineata la criticità per l’accessibilità al territorio che insorgerebbe con la sospensione dei voli. Il Ministero e le istituzioni regionali e locali hanno promosso una serie di iniziative, formalizzate attraverso un apposito “documento dichiarativo di impegno” nel quale è delineato il pacchetto di interventi per il rilancio dell’aeroporto, ed in particolare misure per promuovere le rotte domestiche esistenti. In sede di riunione, il Prefetto ha altresì dichiarato la propria disponibilità ad aprire un tavolo prefettizio per la gestione delle problematiche relative al personale in servizio per le attività di handling presso l’aeroporto di Reggio Calabria. A fronte degli impegni assunti, Alitalia ha deciso di garantire a partire dal 30 marzo collegamenti da Roma e Milano per Reggio Calabria, inizialmente con un volo giornaliero da/per entrambe le città nel mese di aprile. Le parti continueranno il confronto con l’obiettivo di trovare un assetto definitivo per il prossimo futuro”.