Aeroporto dello Stretto, Sacal: “In attesa di Ryanair rispondiamo con i fatti”

Voli per Milano Linate, Bergamo, Bologna, Torino e terza frequenza per Roma Fiumicino, ecco tutte le novità del nuovo programma dell'Aeroporto dello Stretto

“In questi giorni Sacal è stata accusata di “Miopia Operativa”, di non avere una strategia a lungo termine. Sacal risponde con dati oggettivi a chi paventa scenari di precarietà e incertezza per lo sviluppo di un’infrastruttura essenziale quale lo scalo di Reggio Calabria.

Da questa mattina, infatti, è in vendita l’orario completo dei voli Alitalia da Reggio Calabria con l’inserimento della terza frequenza sull’Hub di Roma Fiumicino e, già da diversi mesi, sono in vendita i voli del Vettore Blue Panorama da Reggio Calabria per Milano Linate, Bergamo, Bologna, Torino, quest’ultima città collegata anche dal Vettore Blue Air.

Non appartiene oggi a Sacal, e non è mai appartenuto, l’attributo di improvvisatori.

Sacal può contare su professionisti che ogni giorno, da anni, mettono al servizio della comunità calabrese, e non della politica, impegno, dedizione e soprattutto l’esperienza maturata sul campo.

Sacal opera su un mercato nazionale e internazionale fortemente competitivo, e svolge così un’importante ruolo che garantisce alla Calabria una vasta mobilità aerea. Gli effetti di questo ruolo non si esauriscono in opportunità per passeggeri e merci, ma ricadono anche sul territorio circostante, nelle aree in cui gli aeroporti operano”.

Così la società in una nota.

PROGRAMMA DEI VOLI

Dal 1° Aprile Dal 1° Giugno

ROMA

Reggio Calabria Roma FCO- 6,45-11,15 6,45- 11,10- 18,30;

Roma FCO- Reggio Calabria- 13,40-21,35 9,10 – 13,40 – 21,35;

Reggio Calabria-Milano Linate -15.35.

MILANO

Milano LIN- Reggio Calabria – 8,35;

Reggio Calabria – Milano Linate 12:15 (Lunedì -Venerdì);

Milano Linate – Reggio Calabria 14:45 (Lunedì -Venerdì);

Reggio Calabria – Milano Linate 07:15 (Sabato);

Milano Linate – Reggio Calabria 09:45 (Sabato).

BERGAMO

Reggio Calabria – Milano Bergamo 17:15 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì);

Milano Bergamo – Reggio Calabria 19:45 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì);

Reggio Calabria – Milano Bergamo 12:15 (Sabato);

Milano Bergamo – Reggio Calabria 14:45 (Sabato)

BOLOGNA

Reggio Calabria – Bologna 17:15 (Martedì, Giovedì e Domenica);

Bologna – Reggio Calabria 19:30 (Martedì, Giovedì e Domenica).

TORINO

Reggio Calabria – Torino 07:00 (Lunedì e Venerdì);

Torino – Reggio Calabria 09:40 11:30 (Lunedì e Venerdì);

Reggio Calabria – Torino-10,30 Giovedì e Sabato;

Torino – Reggio Calabria -12,00 Giovedì e Sabato.

Inoltre, sono tutt’ora in corso le trattative per migliorare i collegamenti sulla direttrice Reggio Milano Linate e si attendono i risultati dei test, per le procedure di volo della pista di Reggio Calabria, propedeutici alla conferma dell’operativo Ryanair.