Aeroporto dello Stretto, segnali di ripresa: numeri in crescita

“Segnali di ripresa arrivano dall’aeroporto di Reggio Calabria. Il mese di ottobre si chiude con una crescita di circa il 17% rispetto allo scorso mese di settembre che aveva registrato 31.125 presenze sull’Aeroporto dello Stretto”. E’ quanto rende noto la Sacal, la società di gestione, in una nota.

“La principale destinazione per numero di passeggeri – prosegue la nota – si conferma Milano Linate seguita da Roma Fiumicino e Torino Caselle, che dallo scorso 2 novembre viene operata da Alitalia con due frequenze settimanali. Interessanti anche i volumi di traffico passeggeri, sebbene in transito dagli hub principali, per Genova e Venezia”.

“Ciò denota – conclude la nota – che le strategie di sviluppo adottate da Sacal sono orientate a soddisfare le esigenze del mercato su cui opera, trovando ampio consenso anche nell’utenza dello scalo”.

fonte: ansa.it