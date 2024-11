Aeroporto Lamezia Terme: la pista si allunga da 2400 a 3000 m

Si è svolta nella Sala Consiglio degli Uffici direzionali della Sacal la conferenza stampa di presentazione dell’avvio delle operazioni di volo sul prolungamento pista di volo testata 28, grazie al quale sarà consentito l’atterraggio e il decollo di aeromobili di grosse dimensioni, i Wide body.

La lunghezza della pista, che passa da 2400m. a 3000m, garantisce agli aerei di operare, in fase di decollo e atterraggio, con un maggiore carico di passeggeri e carburante, dunque, coprire distanze più lunghe.

Grazie a questi lavori di prolungamento della Pista in testata 28 gli aeromobili potranno beneficiare di ben 3.017 metri di corsa disponibile per il decollo (TORA), valevoli anche per Pista 10.

Aumenta anche la distanza disponibile per l’atterraggio (LDA) su Pista 10 che arriva fino a 2.911 metri e su Pista 28 fino a 2.651 metri.

L’Aeroporto di Lamezia si ritaglia, all’interno del sistema aeroportuale calabrese, un ruolo sempre più internazionale e di centralità rispetto al bacino mediterraneo. Reggio Calabria e Crotone, invece, dovranno lavorare per conquistare e mantenere un ruolo di servizio che punti a soddisfare le richieste di mobilità, di natura puramente nazionale, dei rispettivi bacini d’utenza.