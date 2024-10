Aeroporto Reggio Calabria: Blu Express inserisce nuovi voli

Lo Staff di AeroportiCalabria.com in anteprima vi mostra gli orari del nuovo volo (non ancora in vendita) Reggio Calabria – Roma Fiumicino inserito da Blu Express per consentire la partenza al mattino verso la Capitale ed il ritorno la sera.

Il Boeing 737 farà la sosta notturna (night stop) a Reggio Calabria e viene inoltre sfatato il mito degli slot bloccati da Alitalia, tema su cui più volte lo Staff di questo Sito è dovuto intervenire precisando appunto che non vi è nessun impedimento da parte di Alitalia verso l’apertura di nuove rotte operate da altre compagnie.

In appena 15 giorni dall’insediamento della nuova gestione si riesce già a vedere il manico della SACAL, Società in grado di dialogare con le compagnie aeree, ma questo non lo scopriamo di certo oggi.

Infine, ci auguriamo che vengano finalmente messe da parte tutte quelle logiche campanilistiche che fino ad ora hanno tenuto banco senza motivo alcuno.

Dal 18 Settembre 2017 si aggiungono i voli:

BV 2128 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 18:45 20:05

BV 2129 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 07:30 08:45

Lo Staff di AeroportiCalabria.com