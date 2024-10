Aeroporto di Reggio, Occhiuto sui voli per Milano e l’emendamento Cannizzaro da 25 milioni

Roberto Occhiuto ospite dell’ultima puntata di Live Break. Diversi gli argomenti toccati con il presidente della Regione Calabria: statale 106, aeroporto di Reggio, Sacal, questione Bortoletti e tanto altro (Clicca qui per rivedere la trasmissione).

Leggi anche

Sulla notizia degli ultimi giorni, che vedrebbe la compagnia aerea di bandiera italiana, ITA Airways, non riconfermare il volo mattino/sera dall’aeroporto di Reggio Calabria a Milano Linate per l’estate 2022, Occhiuto ai microfoni di CityNow rassicura i reggini.

“Ho incontrato i vertici di Ita e a loro ho chiesto di soprassedere sulla decisione di cancellare il volo da e per Milano da Reggio Calabria. Ho avuto rassicurazioni in questo senso, Ita sa che è volontà della Regione investire in un consolidamento del rapporto. Li richiamerò già oggi o domani per evitare che ci possa essere una diminuzione dei voli dallo scalo reggino”, le parole di Occhiuto.

Annuncio del Governatore ai microfoni di CityNow riguardo la trattativa con Sacal, oramai alle battute finali. Questione di giorni e le quote di maggioranza della società che gestisce gli scali calabresi passeranno in mano a Fincalabra. “Con Sacal c’è già un accordo ad uno stadio avanzato, sono fiducioso che si possa formalizzare entro venerdi. Come è noto ad occuparsi dell’acquisizione delle quote sarà Fincalabra”.

L’aeroporto di Reggio Calabria attende uno step importante relativo all’emendamento Cannizzaro, 25 milioni di euro che favoriranno l’ammodernamento dell’infrastruttura. Occhiuto non si sbilancia sulla partenza dei lavori dopo l’affidamento del bando.

“I 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro vanno spesi presto. Appena sarà nominato il nuovo management di Sacal, verrà fatto un tavolo tecnico con Enac, con il quale discuteremo anche delle limitazioni per atterrare a Reggio Calabria. La soluzione del simulatore non è sufficiente per me, ci può essere una soluzione diversa che punti sulle nuove tecnologie. RyanAir? La incontrerò presto, e non sarà l’unica compagnia con la quale parlerò”.