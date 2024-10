Aeroporto di Reggio Calabria, nuove distanze della pista

Comunicate le nuove distanze dichiarate per la Pista 33 dell’Aeroporto di Reggio Calabria. A seguito di questa modifica si registra una riduzione della corsa di decollo di 3 metri, ma è stata anche eliminata la limitazione che consentiva l’utilizzo della piazzola d’inversione soltanto durante le ore diurne.

Queste le nuove distanze: TORA 2058 TODA 2178 ASDA 2058 LDA 1944 In generale per i decolli da Pista 33 la TORA (Take-off run available – Corsa disponibile per il decollo) passa da 1998 metri a 2058 metri.

Fonte: www.aeroporticalabria.com