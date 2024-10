Aeroporto di Reggio, Occhiuto: ‘Risolveremo i problemi. Incredibili le critiche a Cannizzaro’

Dai banchi del Consiglio regionale, dove oggi si è tenuta una riunione con 4 punti all’ordine del giorno, il Presidente Roberto Occhiuto si è poi “trasferito” presso la segreteria politica dell’on. Francesco Cannizzaro, per presentare la candidatura del deputato uscente alle prossime elezioni politiche.

Parlando di Cannizzaro, che solamente pochi giorni fa, in quella stessa sede che oggi ospita la conferenza in compagnia del Presidente della Regione Calabria, è stato vittima di un gesto intimidatorio, non si può non menzionare l’aeroporto di Reggio Calabria. Il “Tito Minnti” rappresenta, infatti, una delle battaglie condotte, tra Roma e Reggio, dall’onorevole e che il Governatore ha voluto menzionare.

“Sull’aeroporto di Reggio – ha detto Occhiuto – dico che questa è una terra particolare. C’è chi non fa nulla per anni, poi chi porta un emendamento, un fatto concreto, come ha fatto lui, viene criticato. Sui 25 milioni, abbiamo fatto cis per utilizzare risorse dell’emendamento Cannizzaro, poi altri 16 milioni per incentivi alle compagnie. Risolveremo questi problemi dell’aeroporto di Reggio, siamo abituati a farle le cose”.

Ma se lo scalo reggino è uno di quei “problemi” che si trascina da anni, è vero anche che non si tratta del solito. A tal proposito Occhiuto ha aggiunto: