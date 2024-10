Aeroporto Reggio, la promessa di Salvini: ‘Via le limitazioni entro il 2023’

Via le limitazioni del ‘Tito Minniti‘ di Reggio Calabria entro la fine del 2023.

La conferma dell’eliminazione degli ostacoli operativi che limitano la pista 33 e ne impediscono il vero decollo dello scalo reggino, arriva direttamente dalle parole del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, oggi presente a Reggio Calabria.

Entro la fine dell’anno, via alle limitazioni: manterrà la promessa? Abbiamo chiesto questo pomeriggio al Ministro Matteo Salvini.

“Si assolutamente. Manterrò la promessa, l’aeroporto di Reggio può e deve crescere non a discapito dell’aeroporto di Lamezia. Possono e devono crescere entrambi così come i porti calabresi. Spero che siano sempre di meno quelli del ‘no’. Perchè c’è chi non vuole l’allargamento dell’aeroporto, c’è chi non vuole il Ponte, chi non vuole l’alta velocità. Ascolterò tutti ma se alla Calabria serve qualcosa io tirerò dritto perchè ad ascoltare quelli del ‘no’ non si va da nessuna parte”.