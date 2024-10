Salvini a Reggio: ‘Investiremo 30 mld in Calabria, SS106? Non sarà più la strada della morte’

Città blindata per l’arrivo di Matteo Salvini a Reggio Calabria. All’interno della sede della Lega di via Muratori si fatica ad entrare, nessuno vuole perdersi una stretta di mano con il ‘capitano’.

“E’ una gioia essere a Reggio non solo perchè in Calabria questo Governo sta investendo una cifra che nessuno in passato ha mai investito – spiega Matteo Salvini dalla sede della Lega – In Calabria stiamo investendo oltre 30 miliardi solo per strade, autostrade e ferrovie. Penso alla progettazione dell’alta velocità finalmente fino a Reggio Calabria, penso ai miliardi sulla SS106, penso ai lavori sulla A2, penso all’aeroporto di Reggio, al porto di Gioia Tauro che ho visitato stamattina e che difenderò dalle nuove tasse europee e poi penso anche al Ponte sullo Stretto che porterà lavoro e turismo in Calabria e in Sicilia senza precedenti”.

Matteo Salvini dedica un pensiero ai due consiglieri comunali di Reggio Calabria, Armando Neri e Mario Cardia, entrambi emozionati per la presentazione in grande stile in occasione dell’ingresso nella Lega.

“E’ una soddisfazione salutare l’ingresso di nuovi consiglieri comunali, di nuovi consiglieri regionali e di nuovi sindaci. Vuol dire che i cittadini, anche a Reggio Calabria, stanno riconoscendo il lavoro di questi mesi”.

Matteo Salvini, questa mattina era presenta al porto di Gioia Tauro per l’arrivo della grande nave MSC Celestino Maresca. E sul rischio chiusura ha commentato:

“Sarò a Bruxelles il 4 dicembre per chiedere lo stop ed il rinvio di una tassa che rischia di danneggiare i porti italiani ed europei e di avvantaggiare i porti nord africani. Abbiamo già raccolto l’adesione di numerosi altri paesi europei e non è più solo una battaglia italiana o della Lega ma è una battaglia che si sta allargando”.

E sulla SS106, denominata la strada della morte, in cui proprio questa mattina si è verificato l’ennesimo decesso, il Ministro Salvini ha dichiarato:

“Abbiamo stanziato tre miliardi per la SS 106 ma è necessario finanziare la progettazione ed il completamento dell’intera opera. Per questo incontrerò oltre 50 sindaci proprio oggi. Con ANAS e gli ingegneri ragioneremo nel modo migliore. Una cosa è certa, entro fine mandato la 106 non sarà più la strada della morte”.