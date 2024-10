SS 106, è l’ennesima tragedia: un morto e due feriti

Un morto e due feriti.

E’ il tragico bilancio dell’ennesimo incidente sul tratto di strada della Strada Statale 106, nel reggino.

Questa volta, teatro dell’orrore, è il comune di Bova Marina. A pochi metri dall’ingresso in paese, vicino ad uno dei principali supermercati della zona, è avvenuto lo schianto fatale tra una panda bianca vecchio modello ed una punto nera.

L’impatto è stato fatale per S.V. il conducente della panda, deceduto in ambulanza nel tragitto per l’ospedale di Melito P.S. Ferita la moglie che versa in condizioni stabili.

Inutili i soccorsi, intervenuti anche con l’ausilio dell’elisoccorso.

Proprio quel tratto di strada, è da molto tempo oggetto di dibattito, specie tra i sindaci dell’area Grecanica, che ne chiedono l’urgente ammodernamento.

La redazione di CityNow esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.