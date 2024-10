Aeroporto Reggio, Sacal al lavoro per consentire l’atterraggio ‘semi-automatico’

L’obiettivo è individuare una possibile procedura di volo che grazie alla navigazione satellitare consenta l’atterraggio in modalità “semi-automatica”. Ciò potrebbe consentire ad ENAC di rimuovere (o mitigare) l’obbligo di addestramento per gli equipaggi.

La SACAL nel mese di Ottobre del 2022 ha affidato ad ENAV per un importo di 46.800 Euro (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) la progettazione di una procedura RNP AR per la pista 33 dell’Aeroporto di Reggio Calabria.

E’ quanto riporta aeroporticalabria.com

Una procedura di avvicinamento RNP APCH AR prevede l’utilizzo di sistemi di navigazione satellitari globali (GNSS) per determinare la posizione dell’aeromobile sul piano orizzontale e verticale istante per istante. Il segnale satellitare è però influenzato da errori e per correggere tali errori ed aumentare l’accuratezza si può utilizzare il SBAS (Satellite Based Augmentation System – in Europa il sistema SBAS utilizzato è EGNOS, cioè si tratta di una rete di satelliti e basi terrestri che aumentano l’accuratezza del segnale) e l’ABAS (Aircraft Based Augmentation System – l’accuratezza viene migliorata grazie a dei sistemi a bordo dell’aereo).

Una procedura RNP APCH AR deve essere approvata da ENAC, quindi la compagnia aerea deve essere certificata ed autorizzata per eseguire tale procedura.

Secondo le nostre ultime ricerche le procedure RNP APCH e RNP APCH AR come accuratezza arrivano fino a CAT-I e quindi possono sostituire gli ILS CAT-I (l’aeromobile viene “assistito” fino a 200ft dalla pista). Non si è arrivati ancora a quel livello di precisione garantito dagli ILS CAT-II e CAT-III.

Una RNP APCH AR può essere applicata anche agli avvicinamenti curvilinei ma il punto è stabilire se con i sistemi appena citati si riesca a garantire un certo margine di sicurezza che tenga conto degli ostacoli presenti sul sentiero di avvicinamento per la pista 33, altrimenti sarà necessario il GBAS.