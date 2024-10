25 milioni in arrivo per l’Aeroporto dello Stretto, Forza Italia Giovani: “Orgogliosi del risultato”

Come Coordinamento per la Città Metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia Giovani esprimiamo profonda gioia e orgoglio per il risultato ottenuto dal nostro Coordinatore Provinciale On. Francesco Cannizzaro, che con tenacia e impegno è riuscito con l’omonimo emendamento a far inserire nella legge di bilancio 25 milioni di euro destinati al rifacimento del nostro Aeroporto dello Stretto.

Siamo arrivati alla fase finale dell’iter burocratico che ha portato allo stanziamento definitivo dei fondi, è un risultato storico per la Città di Reggio che permetterà al nostro scalo e anche all’immagine della città stessa di cambiare in positivo il proprio volto. Il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto è profondamente necessario non solo per il settore turistico ma anche economico del territorio, dato anche il gap esistente con le infrastrutture stradali e ferroviarie con le altre parti del Paese.

Sentiamo quindi di ringraziare il nostro Deputato per aver inoltre avviato un programma di rilancio del partito territoriale nel quale ci sentiamo a pieno coinvolti con estremo orgoglio, orgoglio derivante soprattutto da notizie come questa che permettono di capire che quando c’è davvero la volontà di cambiare pur tra mille difficoltà, i risultati arrivano.

Siamo sulla strada giusta e non ci fermeremo, per amore della nostra Città.

Fonte: Forza Italia Giovani – Coordinamento Città Metropolitana – Il Coordinatore Federico Milia