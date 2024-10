Aeroporto dello Stretto, Occhiuto annuncia: ‘Presto novità’

"Si tratta di uno di quei problemi che, nonostante gli sforzi titanici messi in atto, non siamo ancora riusciti a risolvere. Ma è uno dei miei pallini" le parole del Presidente

Come abbattere il muro invisibile che separa i cittadini dalla politica? Nel 2023 la risposta è semplice ed a portata di tutti: attraverso la comunicazione ed in particolar modo i social. Lo ha ben capito il Presidente della Regione Calabria che non a caso, secondo la classifica del Sole 24 Ore, rientra nella top 10 dei “favoriti” in Italia.

Roberto Occhiuto, infatti, a differenza di molti altri colleghi o più in generale amministratori, ha capito che ai quesiti degli elettori non si può e non si deve sfuggire e così, quando possibile, cerca di fornire risposte ai vari problemi che affliggono i calabresi. Fra questi vi è, per i reggino, l’aeroporto Tito Minniti. Qualche cittadino ha fatto notare al Presidente come i residenti della città dello Stretto si sentano “abbandonati“.

