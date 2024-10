Aeroporto Reggio, nuove regole per il parcheggio: tempo limitato e rilevamento lettura targhe

L’Aeroporto di Reggio Calabria ‘T. Minniti‘ ha finalmente messo ordine al traffico automobilistico all’interno dell’area, dopo anni di anarchia, adibita al parcheggio. Grazie all’introduzione di un nuovo sistema di regolamentazione, i cittadini che non hanno rispettato le nuove regole stanno già ricevendo le prime sanzioni.

Per anni, l’accesso all’area aeroportuale è stato lasciato al caos, con veicoli parcheggiati ovunque, causando disagi sia alla viabilità che ai passeggeri. Con la nuova gestione targata SACAL, che ha rilanciato lo scalo con l’introduzione di nuovi voli e l’ammodernamento dell’aerostazione, sono state stabilite nuove regole per i transiti automobilistici.

Il sistema è ben segnalato da appositi cartelli stradali, ma molti cittadini sembrano ancora non essersene accorti, abituati da decenni a entrare nell’area aeroportuale e attendere amici o familiari per lunghi periodi, parcheggiando troppo spesso in modo selvaggio.

La nuova normativa prevede un ingresso regolato con apertura di un passaggio a livello e rilevamento automatico della targa. I veicoli possono sostare gratuitamente per un massimo di 10 minuti. Superato questo tempo, scatta automaticamente la multa. È importante sottolineare che nessuna sanzione viene emessa se, una volta entrati nell’area, si accede ai parcheggi a pagamento. I primi 40 minuti di sosta costano 1 euro, e per chi necessita di lasciare l’auto più a lungo, le tariffe restano tra le più basse d’Italia: un giorno di sosta costa 9 euro, tre giorni 25 euro, e una settimana 49 euro.