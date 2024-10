Aeroporto, U.Di.Con: “Non si può più aspettare, bisogna ripristinare i voli Alitalia”

L’U.Di.Con. prende atto, con disappunto e amarezza, che gli impegni presi e l’ottimismo manifestato dalle Istituzioni territoriali, subito dopo l’incontro romano tra le Autorità di Governo ed i vertici Alitalia, non hanno prodotto i risultati attesi.

“E’ assolutamente necessario – afferma il Presidente Nazionale U.Di.Con., Denis Nesci – il ripristino da parte di Alitalia dei voli cancellati, con priorità assoluta del volo delle 7:00 per Roma con rientro alla sera, la tratta è infatti di vitale importanza per la mobilità dei cittadini dello Stretto, ma anche per la stagione estiva ormai alle porte che potrebbe subire una brusca frenata, non si può più aspettare.”

L’Unione per la difesa dei consumatori insieme al Comitato avvierà una petizione popolare, che verrà depositata alla sede della Prefettura di Reggio Calabria. Il documento, con le sottoscrizioni dei cittadini, avrà l’obiettivo di richiedere all’intervento sostitutivo a garanzia del servizio pubblico essenziale.

Sul tema interviene anche il Responsabile provinciale U.Di.Con. di Reggio Calabria, Luciano Crupi: “Chiediamo assolutamente, la diffusione del documento o del verbale redatto nel tavolo istituzionale tra i vertici di governo e quelli di Alitalia. E’ fondamentale inoltre la calendarizzazione di un tavolo tecnico-gestionale con Sacal, Città Metropolitane di Reggio e Messina, Direzione regionale ENAC, Curatela – conclude – aperto alla partecipazione di una rappresentanza dei cittadini che vorremmo abbandonassero le fazioni per unirsi in questa forma di protesta trasversale, che si fermerà, solo in caso di immediate e concrete soluzioni”.

Nella giornata di domani l’U.Di.Con sarà presente alla conferenza stampa, alle ore 17.00, presso la sala dell’hotel Eubea di Reggio Calabria, nel corso della quale sarà presentato il piano di azione di protesta e sensibilizzazione dei cittadini che prevede, oltre al lancio della petizione online, la raccolta firme su carta presso Piazza S.Giorgio o Piazzale antistante Teatro comunale “F. Cilea”, con eventuale adesione a una successiva azione di protesta a Catanzaro.