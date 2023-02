Disabilità, presentato a Reggio AgediLab. Princi: 'La Calabria inclusiva che vogliamo'

Presentato nella giornata di ieri presso il Consiglio regionale il progetto AgediLab, che sarà realizzato nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria che raggruppa n. 97 Comuni. Il progetto, illustrato dalla Vicepresidente Giusi Princi e dalla Presidente Agedi Onlus Mirella Gangeri, avrà una durata iniziale di 15 mesi e mira ad utilizzare, in chiave educativa, le attività ludico/ricreative, formative e culturali e la pratica dello sport in uno spazio che predilige la coesione sociale, il confronto e l’ integrazione.

“Laboratori di autonomie” questo il titolo del nobile progetto attraverso cui l’associazione reggina, attiva da quasi 40 anni sul territorio, vuole assicurare la salute e il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

“La mission della Regione Calabria è quella di incentivare l’inclusione sociale e dare più opportunità a chi, purtroppo, dalla vita ne ha avute di meno. L’associazione Agedi rispecchia tutto questo. Voglio ringraziare la Presidente Mirella Gangeri – ha detto la Vicepresidente Giusi Princi alla stampa locale presenta in conferenza stampa. È dall’86 che tutto lo staff di Agedi incentivano la sfera lavorativa”.

Princi ha poi sottolineato un triste dato, relativo alla Regione Calabria, dove su 120 mila persone disabili, l’85% vive di reddito legato alla pensione.

“È nostro compito far crescere, invece, il reddito occupazionali, creando appunto occasioni opportunità. Come Regione Calabria ci impegniamo a rimpinguare le risorse del progetto AgediLab. Ci auguriamo che quello che oggi parte da Reggio Calabria possa essere un punto di riferimento per tantissime altre realtà. Non dimentichiamo che la realizzazione di questi “laboratori di autonomia” è stata resa possibile da un’importante donazione. Ringrazio il sig. Pasquale Linguardo, a nome anche del Presidente Occhiuto e di tutta la Regione, che ha messo a disposizione oltre 400m2 che ha donato all’associazione affinché si potessero svolgere le attività per i ragazzi”.

Opportunità formative non indifferenti, laboratori esperienziali, dal fitness alla cucina, che incidono sulla sfera dell’autonomia personale.

“Abbiamo deciso, come Regione – ha concluso la Vicepresidente Princi – di sposare questo progetto – perché con il Presidente stiamo lavorando molto sulla struttura socio-sanitaria, sull’accreditamento delle strutture affinché possano esserci più opportunità per tutti. Evviva l’Agedi, le opportunità. È questa la Regione che si vuole contraddistinguere anche in termini di inclusione sociale”.

Gangeri: “Abbiamo progettato un grande sogno”

Nel corso della presentazione ha espresso grande soddisfazione anche la Presidente Agedi Onlus Mirella Gangeri: