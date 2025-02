Dove.it, l’agenzia immobiliare 4.0 apre a Reggio Calabria

Dove.it si distingue dalle agenzie tradizionali offrendo un servizio completo professionale a zero commissioni per il venditore

Dove.it, la prima agenzia immobiliare digitale senza commissioni per il venditore, prosegue il suo ambizioso piano di espansione e arriva a Reggio Calabria con una nuova sede fisica.

L’inaugurazione si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 17:00 in via Giudecca, 26. L’evento sarà un’occasione per conoscere il modello innovativo di intermediazione immobiliare di Dove.it, che unisce tecnologia e professionalità per semplificare la compravendita di immobili.

Grazie a un team di agenti immobiliari locali, formato da Daniela Papalia, Elvira Mangiola e Enrico Nocera, la vendita di una casa diventa più veloce ed efficace.

“L’esperienza pluriennale nel settore immobiliare del nostro ufficio, unita all’innovazione di Dove.it, sarà determinante per consolidare la loro posizione come punto di riferimento in città”, ha dichiarato Daniela Papalia broker di Dove.it. “Il nostro servizio, anche grazie al supporto del team centrale, farà la differenza sia per i venditori che per i potenziali acquirenti.”

Un nuovo modello di intermediazione

Dove.it si distingue dalle agenzie tradizionali offrendo un servizio completo professionale a zero commissioni per il venditore. Mentre le agenzie immobiliari tradizionali applicano commissioni fino al 4%, Dove.it garantisce un’assistenza di alto livello senza costi nascosti.

Dove.it un’azienda in crescita

Negli ultimi cinque anni, Dove.it è diventata una delle principali agenzie immobiliari italiane per numero di compravendite e soddisfazione clienti. Nel 2024 ha avviato un’importante espansione territoriale con l’apertura di numerose sedi fisiche per offrire un servizio sempre più vicino ai clienti. L’obiettivo dichiarato è diventare l’agenzia numero uno in Italia per numero di immobili venduti e per soddisfazione dei clienti.

L’arrivo di Dove.it a Reggio Calabria rappresenta un’ulteriore opportunità per chi desidera vendere o acquistare casa in modo innovativo e conveniente.

L’opinione dei clienti

Dove.it ha ricevuto oltre 1400 recensioni su Trustpilot, con un punteggio medio di 4,8/5. Molti clienti hanno sottolineato la trasparenza del servizio e l’efficienza del processo di vendita:

“Ho venduto la mia casa senza commissioni e senza stress. Il consulente di Dove.it ha seguito tutto il processo con grande professionalità.”

“Grazie a Dove.it ho venduto in tempi record! Servizio impeccabile e nessuna spesa extra.”

“All’inizio ero scettico, ma con Dove.it tutto è stato semplice e veloce. Consiglio questa agenzia a chiunque voglia vendere senza pensieri!”

Inaugurazione: vieni a trovarci!

L’inaugurazione della sede di Reggio Calabria si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 17:00 in via Giudecca, 26. Un evento aperto al pubblico, durante il quale sarà possibile incontrare il team di esperti immobiliari e scoprire tutti i vantaggi dell’innovativo modello Dove.it.

Chiunque voglia vendere casa senza stress e al miglior prezzo è invitato a partecipare per brindare insieme all’inizio di una nuova era per il mercato immobiliare reggino.