Agraria UniRC, l’8 settembre la prova per la “Valutazione della Preparazione Iniziale”

Il 28 agosto 2017 è scaduto il termine per l’iscrizione al test per la “Valutazione della Preparazione Iniziale” per chi desidera immatricolarsi ad uno dei corsi triennali del Dipartimento di Agraria.

La Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale è un semplice strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali ed il mancato superamento non preclude l’iscrizione al corso di laurea.

Tuttavia, al fine di favorire chi ancora non ha potuto procedere all’iscrizione per impedimenti vari, il Dipartimento di Agraria offre la possibilità agli studenti di svolgere comunque il test per la “Valutazione della Preparazione Iniziale”, presentandosi il giorno stesso, 8 settembre, muniti della copia del bonifico di 30 euro e del documento di identità.



La Prova per la Valutazione della Preparazione Iniziale si terrà nelle aule A, B del Dipartimento di Agraria sito in località Feo di Vito. Gli studenti iscritti alla prova dovranno presentarsi nelle aule predisposte alle ore 9,30 per la procedura di identificazione esibendo un documento di riconoscimento valido.

Un ulteriore prova di valutazione è programmata per il 9 Gennaio 2018.

Dati per la compilazione del bonifico bancario:

ORDINANTE: Nome e Cognome del candidato o della candidata.

CAUSALE: Prova per La Valutazione Della Preparazione Iniziale a Scienze e Tecnologie agrarie oppure Scienze Forestali e Ambientali oppure Scienze e Tecnologie Alimentari – A.A. 2017–2018.

BENEFICIARIO: UNIVERSITA’ MEDITERRANEA TEST CISIA.

IBAN: IT 76 B 02008 16303 000103706172 (Banca UNICREDIT spa).

Ulteriori chiarimenti :

http://www.agraria.unirc.it/articoli/18071/test-per-la-valutazione-della-preparazione-iniziale-avviso-ritardatari