Agraria UniRC, presentato con successo il programma di mobilità Erasmus

Si è svolto con successo il Seminario informativo sul Programma di Mobilità Erasmus+ 2019, rivolto agli studenti del Dipartimento di Agraria.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Erasmus di Dipartimento (composta dai docenti Prof. Paolo Porto, Dott.ssa Venera Fasone e Dott.ssa M. Giulia Li Destri Nicosia), ha visto ha visto una numerosa e interessata partecipazione tra gli studenti dei vari Corsi di Laurea.

Leggi anche

SEMINARIO

Il Seminario, dopo una breve introduzione del Prof. Porto, si è articolato in 3 presentazioni. La prima, tenuta dalla Dott.ssa Fasone, in rappresentanza della Commissione Erasmus di Dipartimento, ha avuto come obiettivo la presentazione del Programma Erasmus Studio nelle sue linee generali. La seconda, tenuta da due studentesse della Facoltà di Architettura, in rappresentanza dell’Associazione ESN (Erasmus Students Network), ha mirato alla descrizione delle attività svolte dall’ESN a supporto degli studenti, mettendo in evidenza le esperienze condotte in territorio nazionale ed europeo.

La terza, tenuta dal Sig. Massimiliano Severino, in rappresentanza del Servizio Mobilità Internazionale di Ateneo, ha riguardato la descrizione delle modalità di presentazione delle domande ed i criteri di erogazione delle borse di studio.

Gli studenti hanno mostrato particolare interesse alle attività previste dal programma di mobilità ed hanno rivolto parecchi quesiti ai relatori con riferimento ai link da consultare, alla preparazione dei piani di studio, all’individuazione delle sedi di destinazione.

INFO & ISCRIZIONI

La domanda (completa di tutti gli allegati richiesti) dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo on line e presentate a mano all’ufficio protocollo o inviate tramite PEC o raccomandata entro le ore 12.00 del 25 marzo 2019.