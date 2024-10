Agricoltura, Ministro Amendola: ‘Dati del Sud non negativi’

"Non sono d'accordo con chi parla di agricoltura del nostro Mezzogiorno in crisi" afferma il Ministro

«Non sono d’accordo con chi parla di agricoltura del nostro Mezzogiorno in crisi. I dati sull’export agricolo prodotto al Sud ci dicono il contrario: questo significa che tutti gli investimenti che si stanno facendo e che si sono fatti, qualche risultato l’hanno prodotto». Lo ha dichiarato Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, intervistato dal giornalista Klaus Davi per i quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud.

«A mio avviso tra le priorità del Sud ci sono il potenziamento della scuola e la ricostruzione di una pubblica amministrazione efficiente – ha continuato il Ministro Amendola – ma tutto questo non può essere fatto senza investire molto sull’innovazione tecnologica che produce lavoro ed efficienza. Sono anche favorevole a spin off di grandi eventi come Eicma (il salone del motociclo) e la Fashion Week a Palermo piuttosto che Cosenza. Si va in quella direzione».