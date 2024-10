Made in Italy, Klaus Davi incontra Enzo Amendola. Riflessioni su San Luca

Nel corso dell'incontro, preceduto da una lunga intervista, si è parlato molto di 'Made in Italy'

Ieri Klaus Davi, giornalista, massmediologo e imprenditore della comunicazione, è stato ricevuto da Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei. Nel corso dell’incontro, preceduto da una lunga intervista, si è parlato molto di ‘Made in Italy‘, sostegno delle aziende italiane in Europa e impegno del Governo sul fronte di Bruxelles.

Non poteva mancare una riflessione sul paese di San Luca (RC), dove Klaus Davi è consigliere comunale e per il quale “il Ministro ha mostrato un forte interesse che si potrebbe concretizzare in una bella iniziativa, ora allo studio”, ha affermato Davi.