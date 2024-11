Ai nastri di partenza la 2° edizione di Reggio D’Autore

Organizzato dall’Associazione Culturale Laboratori Musicali e presso la sala concerti, La Saletta sita in Via Pentimele.

Ai nastri di partenza la seconda edizione della rassegna Reggio D’Autore che punta alla valorizzazione delle liriche musicali, intese come messaggio verbale tradotto in musica. La manifestazione vuole valorizzare le storie narrate dai nostri artisti e renderle note al pubblico affinché entrino a far parte del bagaglio culturale collettivo della comunità. L’obiettivo è mettere a confronto il modello di cantautorato italiano con i nostri più recenti esempi di cantastorie per arrivare alle nuove forme compositive come il Rap. E ancora fare cultura narrando il nostro territorio, attraverso gli autori che come tematica raccontano le storie della loro città di nascita o di adozione, con un occhio di riguardo alle loro caratteristiche poetiche. All’interno della manifestazione è previsto un workshop sulla Canzone d’autore.

“Tu come hai iniziato a comporre…con quale strumento, in quale Città, natale o adottiva ??? …Cosa ti ha portato a scoprire questa forma di comunicazione e a non lasciarla più ??? Cantautore, Rapper, Cantastorie o poeta ??? In ogni caso GRAZIE , tutto cio’ che hai scritto sarà parte della nostra storia e diverrà parte del bagaglio culturale di chi ti ha ascoltato. Io personalmente ho iniziato a scrivere sulla mia prima chitarra, proprio dalla parte del legno che poggiava sul mio ventre…”.

( Teresa Mascianà, Presidente Ass Culturale Laboratori Musicali).

Programma esibizioni :

26 Marzo h 22.00 Alessandro Pennacchio dei Filmnoir

26 Marzo h 22.30 Gli Scontati (direzione artistica New Random.club)

27 Marzo start h 21.00 CCWinning, Roberto Iero dei Bluestones, Lello Campolo degli Uvì, Demetrio Albano, voce dei Gain…

27 Marzo h 23.00 Show case degli Ondanomala Lady U e Mimmo Crudo (ex “Parto delle nuvole pesanti”).