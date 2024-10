Ai nastri di partenza la coinvolgente e golosa Festa del Cioccolato di Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Si è svolta la presentazione della quinta edizione della Festa del Cioccolato di Reggio Calabria, saranno presenti 27 stand sul Corso Garibaldi, il 16-17-18 marzo, ricchi di cioccolato artigianale nelle più varie forme, nei più golosi gusti, offerti nei più vari modi dalle 10 di mattina fino a tarda sera ed avrà anche stand di animazione e laboratori creativi.

Hanno partecipato alla conferenza stampa svoltasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, in rappresentanza del Comune promotore dell’iniziativa, l’assessore alle attività produttive Saverio Anghelone ed il delegato ai grandi eventi, Nicola Paris. Entrambi entusiasti per aver sposato in pieno l’iniziativa, certi che con l’affluenza di tante persone porterà un ritorno d’immagine positivo della città oltre che economico grazie all’indotto. Visitare i ricchi stand, infatti, è un’occasione in più per passeggiare ed acquistare presso gli esercenti del Corso Garibaldi.

Le ”Feste del Cioccolato Nazionali” sono realizzate a cura dell’Associazione Culturale CHOCO AMORE. Sono un evento culturale che interessa la gastronomia di settore con lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Fulcro della manifestazione è il Cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale. Particolare attenzione viene quindi data all’arte della lavorazione del cioccolato, intesa come arte artigiana dei maestri cioccolatieri tramandata da padre in figlio ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione del prodotto. Tale iniziativa è voluta e sostenuta dal gruppo di artigiani cioccolatieri con la sigla “Choco Amore” Associazione Nazionale Cioccolatieri.

Enzo Pennestrì e Marisa Lanucara della Confcommercio, molto felici per aver promosso l’ennesima edizione per vivere a meglio questo periodo ed attrarre in modo goloso i cittadini. Un’occasione in più per assaporare lo cioccolato che è da sempre molto utilizzato in tutta la gastronomia.

Paolo Macheda, segretario dell’Associazione Pasticceri Reggini presenti sabato e domenica con dei laboratori ha spiegato che si potrà assistere alla preparazione di un dolce, e novità assoluta di quest’anno anche la realizzazione di un gelato.

Non mancherà il divertimento grazie all’associaione “Cerchio Magico”, i ragazzi potranno creare i propri dolci divertendosi osservando i trempolieri luminosi, la bolle di sapone giganti, il trucca bimbi. Sarà presente anche un gruppo Folkloristico che si esibirà lungo tutta la fiera che si svilupperà da Via Foti fino a Piazza Camagna.

CityNow Cucina, quest’anno seguirà tutte le attività con dirette video, foto ed interviste ai protagonisti!