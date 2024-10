Ai nastri di partenza per la Mountain Bike Sila Epic 2017

In uno dei paesaggi naturali più belli del mondo, la Sila, si svolge la MTB Marathon più dura e bella del Sud Italia: la Mountain Bike Sila Epic 2017, un percorso in giro per meravigliosi e incontaminati sentieri, in cima alle vette più alte e suggestive dell’altipiano, il tutto all’interno del Parco Nazionale della Sila.

La Sila Epic è una Marathon di mountain bike agonistica, amatoriale e non competitiva, con la partecipazione di atleti a livello nazionale. L’appuntamento per quest’imperdibile evento sportivo che arricchisce l’estate calabrese è per il 19 e 20 Agosto 2017.

Rispetto al 2016 il percorso Epic ha subito alcune sostanziali modifiche. E’ stato eliminato il tratto che passava dalla località Gallopane per far spazio alla splendida località di Lorica e al suo lungo Lago Arvo. I km restano gli stessi della precedente edizione ma il dislivello passa da 2900m a 3100m. Ancora più impegnativo, sempre più per veri Epic Bikers.

La gara prenderà il via dalla località “Tasso” di Camigliatello Silano nel piazzale antistante la cabinovia e si proseguirà in direzione Monte Curcio fin quasi alla sua cima. L’altezza della località di partenza sarà a 1300m s.l.m., si arriverà più volte ad altitudini comprese tra i 1700 e i 1950m s.l.m.

Si guaderanno torrenti, si attraverseranno radure, pinete sterminate e territori isolati e selvaggi.

Il percorso Epic infatti attraversa le più belle località del Parco Nazionale della Sila e sarà caratterizzato da impegnative e lunghe salite e fantastici single track.

Lorica, Croce di Magara, Zarella, Fossiate, Macchialonga, Spirito Santo, Valle dell’Inferno sono solo alcune delle splendide località che verranno attraversate. Monte Curcio (1750m s.l.m.) e Monte Botte Donato (1980m s.l.m.) le due salite più dure. Montagne della Porcina (1826m s.l.m.) e Serra Ripollata (1862m s.l.m.) le due più lunghe.

un’esperienza unica. Una gara dura, una sfida con se stessi e con la capacità di gestire corpo e mente.

Programma di gara:

Sabato 19 Agosto 2017

14:00 – 20:00 ritrovo presso la Pro-Loco di Camigliatello Silano, in Via Roma n. 7, per verifica degli atleti iscritti, assegnazione numeri di gara, dotazione chip cronometrico e consegna pacchi gara

In loco possibilità di acquistare il pacchetto foto by Fotosportnew

Stand Merchandising per ritirare le maglie tecniche prenotate, t-shirt ricordo, buoni pasta party per accompagnatori

Domenica 20 Agosto 2017

06:30 ritrovo presso gli impianti di risalita in loc. Tasso per preparazione griglie di partenza e ultime assegnazioni numeri di gara

08:30 partenza Sila Epic MTB Marathon 2017

08:45 partenza Granfondo

09:00 partenza Escursionisti

13:00 circa arrivo primi classificati

13:00 pasta party attivo

17:00 orario massimo di arrivo

Orario Premiazioni comunicato in loco