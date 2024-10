AIA Reggio Calabria, esordio in Serie B per il reggino Francesco Cosso

Sarà un sabato da ricordare per Francesco Cosso, arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria. Il fischietto reggino, dal 2017 alla CAN Pro, farà infatti l’esordio, nel prossimo weekend, in Serie B, ricoprendo l’incarico di IV ufficiale nella sfida fra Carpi e Cittadella, valida per la giornata numero 41 del campionato cadetto. Un traguardo importante, sia a livello personale che sezionale, che certifica la grande crescita negli ultimi anni della classe arbitrale cittadina.

In questi giorni, infatti, Gaetano Massara, assistente in CAN Pro da due stagioni, sta svolgendo il raduno organizzato in vista dei play-off e dei play-out di Serie C.

Non resta che fare, a questo punto, un grosso in bocca al lupo ad entrambi!