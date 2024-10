Aiac Reggio Calabria: il programma dei primi due eventi. C’è anche il tecnico Roberto Cevoli

Finalmente dopo tanta attesa possiamo parlare di “calcio giocato” e non di burocrazia e ricorsi. Dopo anni in cui si è praticato un gioco d’attesa, è giunto adesso il momento di un calcio d’attacco, propositivo, che coinvolga tutta la squadra. Il gruppo provinciale Aiac Reggio Calabria è risorto dopo tanto tempo di inattività. Oggi questo gruppo che non si circoscrive al solo consiglio direttivo, ma abbraccia TUTTI i tecnici della provincia di Reggio Calabria, ha messo in campo una macchina organizzativa dove ognuno lavora per l’altro alla ricerca del risultato collettivo, il risultato della SQUADRA.

Dopo solo un mese dall’insediamento del Presidente, Mister Sorgonà Pasquale, sono stati già programmati due eventi di carattere tecnico. Saranno due giorni in cui, finalmente in presenza, gli allenatori della provincia di Reggio Calabria potranno incontrarsi e confrontarsi.

Martedì 15.06.2021 alle ore 18.00, si parlerà di “Costruzione dal portiere nel sistema di gioco 1-3-5-2”, lo si farà a Gioiosa Ionica presso l’auditorium “Scuole Medie” sito in Via Gramsci 1° traversa, in compagnia di Mister Cevoli Roberto, allenatore professionista Uefa Pro ex tecnico tra le altre, della Reggina. La scelta della sede di Gioiosa Ionica non è frutto del caso, bensì di uno dei punti cardine del programma presentato da questo direttivo, ossia il coinvolgimento totale di tutto il territorio.

Mercoledì 16.06.2021 alle ore 18.00, a Reggio Calabria presso l’auditorium “Accademia del tempo libero” sito in Via Melacrino 34, verrà presentato il libro “Il metodo della correzione nel calcio” dell’autore Mister Carella Giuseppe, allenatore professionista Uefa A, attuale guida della Reggina U15.

Il grande entusiasmo e la fattiva collaborazione da parte del consiglio direttivo regionale, capitanato dal presidente, Mister Mesiti Girolamo, dimostrano che la forza di un gruppo, di una squadra, è l’unione. Ed è questa la strada che si vuole percorrere, al fine di garantire un costante e significativo apporto a tutti i tecnici della nostra Provincia.

Agli eventi potranno partecipare tutti gli interessati, in forma totalmente gratuita.

AIAC Reggio Calabria