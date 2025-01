Associazione Italiana Allenatori di Calcio: presidente e vicepresidente sono due ex Reggina

“L’Assemblea Generale Elettiva dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, riunitasi stamattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha riconfermato Renzo Ulivieri nel ruolo di Presidente. Per lui l’85,5% dei voti, arrivato alla terza votazione (il quorum richiesto per il presidente candidato con due mandati alle spalle è, da Statuto, pari al 75%). Centoventotto i delegati presenti per questo appuntamento che segna così il prossimo quadriennio associativo. L’Assemblea, con l’89,6%, ha eletto anche Valentina De Risi come rappresentante del calcio femminile in seno al Consiglio Direttivo dell’Aiac.

L’Assoallenatori era l’ultima componente federale che doveva rinnovare i propri organismi direttivi, e lo ha fatto a una settimana dall’Assemblea Generale Elettiva della Figc, chiamata ad eleggere, lunedì 3 febbraio, il presidente federale.

Con Renzo Ulivieri restano in carica anche i tre vicepresidenti (Giancarlo Camolese, espresso dalla componente Professionisti; Pierluigi Vossi, per la componente Dilettanti; Francesco Perondi, per la componente Preparatori Atletici)”.

Renzo Ulivieri viene ingaggiato dalla Reggina il 1º novembre del 2007, sotto consiglio del suo ex allievo ed ex tecnico della squadra amaranto Walter Mazzarri. Subentra a Massimo Ficcadenti, ma Ulivieri viene sollevato dall’incarico il 3 marzo 2008 dopo lo 0-0 casalingo contro il Palermo e nonostante avesse vinto una settimana prima contro la Juventus per 2-1 che al momento era classificata terza. Fu sostituito da Nevio Orlandi che portò la squadra alla salvezza. Il suo bilancio sulla panchina amaranto è di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Per Giancarlo Camolese l’esperienza in amaranto è doppia. Prima da giovanissimo calciatore arrivato in prestito dal Torino nel 1980 con 53 presenze e una rete, poi da allenatore nella stagione 2003-04 subentrando a Franco Colomba e portando la Reggina alla salvezza in serie A.