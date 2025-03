‘8 Marzo: La Donazione è Donna’: online il convegno di Aido e Unuci

L’ A.i.d.o. Regionale Calabria – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e l ‘ U.N.U.C.I. Sezione provinciale Reggio Calabria – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, entrambe presiedute da Nicola Pavone, hanno organizzato on line con piattaforma Zoom per martedì 11 marzo 2025 alle ore 19:00 il Convegno “8 Marzo: La Donazione è Donna”.

Dopo i saluti di Flavia Petrin (Presidente Nazionale Aido), Francesco Raffa (Delegato regionale Unuci Calabria), Giuseppe Muto, Pasquale Conti e Francesco Renda (rispettivamente presidenti provinciali Aido di Cosenza, Reggio Calabria e Crotone) i lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente di Aido Calabria e di Unuci sezione provinciale di Reggio Calabria.

La relazione “Donazione e Trapianto – differenze di genere” sarà sviluppata in maniera articolata da Anna Federico, presidente AIDM RC e referente Medicina di Genere Omceo RC. Successivamente dalle varie province calabresi sono previsti gli interventi programmati delle socie dirigenti di Aido ed Unuci: Rosa Maria Perrone, Rosa Veccia, Rosalia Boito, Isabella Scalise, Maria Caterina Ielo, Elisa Fontana e Laura Marisa Ioele.

Leggi anche

Durante i lavori saranno proiettati brevi filmati di repertorio sulla Giornata internazionale della Donna, la donazione degli organi ed il ruolo delle donne nelle Forze Armate. Infine brevi interventi dei convenuti tra cui quelli relativi alla recente partecipazione di una delegazione Aido della Calabria composta prevalentemente da volontarie Aido di Crotone insieme a quelle Aido di tutte le Regioni d’ Italia alle due giornate 8 e 9 marzo 2025 del Giubileo del Volontariato a Roma che ha visto, per la straordinaria occasione, la presenza di venticinquemila persone provenienti da tutte le parti del Mondo.

Infine i lavori si concluderanno con un dibattito tra gli intervenuti all’ iniziativa.