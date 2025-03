Akragas, il disperato appello di Arnone: ‘I soldi o ci ritiriamo’. Come cambierebbe la classifica

L’appello disperato dell’avvocato Arnone, traghettatore di una situazione difficilissima che vede l’Akragas ad alto rischio ritiro. Di seguito uno dei passaggi del suo lungo intervento:

L’appello di Arnone

“Con il Licata c’è il serio rischio di non giocare perchè non ci sono i soldi neppure per comprare il gesso per delimitare il campo. L’ultima volta ho tirato fuori io dalle mie tasche 50 euro. Non ci sono i soldi neppure per mangiare una pizza dopo la partita, altra cosa che ho fatto io personalmente. Il gasolio per la trasferta di Reggio Calabria ci è stato regalato da un generoso imprenditore. Non abbiamo potuto prenotare neanche un albergo. Subito 40mila euro per continuare. Se dobbiamo retrocedere e fallire, bisogna farlo con la massima trasparenza”.

Lo striscione applicato sul pullman della squadra

“Incredibile! Avremo l’illuminazione al campo Esseneto e rischiamo di non avere più la squadra. Terra di Pirandello!!! Sindaco Miccichè, onorevoli, imprenditori, diamoci una mossa, altrimenti questa settimana ritiriamo la squadra dal campionato”.

La classifica attuale

Siracusa 63; Reggina 60; Scafatese 54; Sambiase 52; Vibonese 48; Nissa 42; Nuova Igea 39; Paternò 37; Favara 33; Ragusa 32; Pompei 31; Acireale 30; Enna 27; Sancataldese 27; Città di S. Agata 25; Locri 23; Licata 23; Akragas 15.

Come cambierebbe la classifica

Siracusa 60; Reggina 56; Scafatese 50; Sambiase 49; Vibonese 45; Nissa 39; Paternò 37; Igea Virtus 33; Ragusa 28; Pompei 28; Favara 27; Acireale 26; Enna 24; Sancataldese 24; Licata 22; Locri 19; Sant’Agata 19.

Attualmente la Reggina scenderebbe a meno quattro, ma con la possibilità di accorciare nella giornata in cui al Granillo arriva la Nissa e il Siracusa ha in calendario la sfida con l’Akragas, sempre che quest’ultima si ritiri dal campionato.