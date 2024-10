Akragas-LFA Reggio Calabria: dove e come vedere la partita

Amaranto in trasferta per la giornata numero quattordici del campionato di serie D

Un’altra settimana di lavoro pieno e regolare per la LFA Reggio Calabria che nel pomeriggio di oggi proverà a sfatare il tabù Sicilia. La squadra guidata da Trocini non è ancora riuscita a vincere oltre lo stretto ed il match contro l’Akragas si presenta molto complicato. La compagine di Coppa certamente di categoria, punta ad un piazzamento nei play off, ed è reduce da una contestatissima sconfitta sul campo della Igea V.

Dove vedere la partita

Attraverso le tv locali Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming sul sito reggiotv.it e sulla pagina facebook.

Oppure su Gs Channel canale 83 del digitale terrestre, sul sito retereggio.tv e sulla pagina facebook dell’emittente.