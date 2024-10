Akragas-LFA Reggio: la probabile formazione amaranto. Dubbio in mezzo

Amaranto imbattuti in trasferta ma mai vittoriosi in terra siciliana. La squadra di Trocini, reduce dal pareggio interno con la Vibonese e giocando una buona gara, cerca conferme ed anche i tre punti per provare a dare seguito a quanto visto una settimana addietro. Il tecnico dovrà privarsi dell’esterno Dervishi e pur avendo convocato Cham, comunque non ancora al meglio della condizione, potrebbe pensare ad un ritorno a quattro della difesa.

Leggi anche

La probabile formazione

LFA REGGIO CALABRIA: Vercea, Parodi, Ingegneri, Girasole, Martiner; Zucco, Salandria (Mungo), Barillà; Provazza, Rosseti, Bolzicco. All. Trocini