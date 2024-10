Serie D: LFA Reggio in Sicilia, il Trapani con il S. Luca. Programma e classifica

Giornata interessante in attesa del big match di domenica prossima

Scende in campo la serie D con il girone I che gioca la sua quattordicesima giornata ed in attesa del big match di domenica prossima tra il Siracusa ed il Trapani. Il programma di oggi prevede la trasferta della LFA Reggio sul campo dell’Akragas, mentre la squadra del presidente Antonini affronta in casa il S. Luca. Siracusa a Ragusa, la Vibonese attende l’Acireale.

Il programma della giornata

Akragas – LFA Reggio Calabria

Canicattì – Sancataldese

Trapani – S. Luca

Gioiese – Licata

Ragusa – Siracusa

Real Casalnuovo – Igea V.

Vibonese – Acireale

Città S. Agata – Portici

Riposano: Castrovillari e Locri

La classifica

Siracusa 31

Trapani 31

Vibonese 31

Licata 21

LFA Reggio Calabria 19

Real Casalnuovo 19

Città S. Agata 18

Akragas 18

Ragusa 17

Igea V. 17

Acireale 15

Canicattì 14

Sancataldese 13

Locri 11

Portici 9

S. Luca (-1) 5

Gioiese (-1) 4

Castrovillari (-1) 3