Reggina: cosa può cambiare Pergolizzi con l’Akragas?

Partiamo da due certezze, almeno secondo quelle che sono state le ultime dichiarazioni di mister Pergolizzi: si proseguirà con il 4-3-3 e gli eventuali cambi di qualche elemento arriveranno solo dai reparti di centrocampo e attacco.

Quindi davanti a Lazar che sarà confermato, certamente la linea a quattro composta da Bonacchi, Girasole, Adejo e Cham, quest’ultimo in grandissima forma. Davanti un centrocampo a tre dove Forciniti e Salandria oggi sono inamovibili e solo un posto rimarrebbe libero. Per chi? Probabile che sia ancora Barillà ad occupare la terza casella della linea mediana con Ba che scalpita mentre Dall’Oglio non ancora al top e Urso potrebbero tornare utili in corsa.

Nel reparto offensivo nelle ultime due partite il tecnico ha alternato Curiale e Barranco, quest’ultimo è favorito, come punta centrale, Ragusa sempre presente e attualmente il più in forma, mentre tra Renelus e Provazza andrà in campo chi garantirà meglio anche la fase difensiva. La Reggina è attesa da un Akragas ultimo in classifica ma reduce da una settimana di grandi polemiche, dall’intervento del patron Deni e tanta voglia di rivalsa. Superare questo ostacolo con un’altra vittoria, sarebbe davvero una notevole dimostrazione di forza.