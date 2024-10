Al Cala delle Feluche la speciale Sagra del Pesce Spada

Tutto pronto per una tre giorni all’insegna di una intensa e saporita degustazione del pesce spada, unita al divertimento, musica e brezza marina.

Arriva la speciale Sagra del Pesce Spada ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica. L’iniziativa, vuole permettere al pubblico di godere di questo fresco e pregiato alimento, unendo una tradizione culinaria come quella del pesce spada alla fruizione di un territorio mitologico e storico. Nelle tre date, 10, 11 e 12 agosto, potrete trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle, in un panorama suggestivo, con un programma ricco di intrattenimento.

Si parte il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, con l’evento dedicato alle stelle, dal titolo Stars&Sword – San Lorenzo Night, con l’accompagnamento musicale del gruppo The Horny Brothers, che vi farà divertire e ballare, mentre degustate l’ormai divenuto tradizionale “Panino col pesce spada” e un calice di vino.

Si prosegue giorno 11 agosto, con la 7ma Edizione della Sagra del Pesce Spada, con l’accompagnamento musicale del gruppo guidato da Ercole Cantello, che vi stuzzicherà l’allegria, mentre potrete scegliere di degustare il vassoio composito di pasta fresca alla ghiotta di spada, involtini di spada, spada marinato, acqua e vino oppure l’ormai divenuto tradizionale “Panino col pesce spada”.

La tre giorni si concluderà giorno 12 agosto, con l’animazione del quiz game “IL GENIO”, che vi intratterrà la mente, mentre potrete degustare il “Panino col pesce spada” con un calice di vino.

L’evento si svolgerà:

venerdì 10 agosto 2018 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

sabato 11 agosto 2018 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

domenica 12 agosto 2018 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Vassoio: Pasta fresca ghiotta di spada, involtino di spada e spada marinato, bicchiere di vino e acqua tutto in vassoio €15 (disponibile solo giorno 11 agosto)

Panino con Spada, bicchiere Vino € 10 (disponibile tutte le sere)

Lettino gratis per chi prenota il panino per ammirare le Stelle (soltanto 60 posti disponibili a sera)

Prenotazione vassoio e panini obbligatoria, tavoli liberi in spiaggia per tutti partecipanti.

Nessun servizio al tavolo.

Prezzi servizi extra:

Bicchiere di vino bianco € 1

Bicchiere di prosecco € 2

Birra alla spina € 3

Solo pasta € 7

In pedana – Adulti € 25 – Bambini € 15 Prezzi :

Al Tavolo – Adulti € 25- Bambini € 15

In Spiaggia Adulti € 20- Bambini € 15

prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione

Obbligatoria la prenotazione Cell 329/9893032 anche su whatsapp

Sito web: www.caladellefeluche.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/489075238212978/

Come arrivare: https://youtu.be/d_o_5veP2-g