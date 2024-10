Al Castello Aragonese “I guardiani dell’orizzonte. Antropometrie e Corpi Misurati”

di Daniela Bonanno Conti – Dal 16 novembre fino al prossimo 30 novembre 2017 a Reggio Calabria, presso la Torre Sud (II livello) del Castello Aragonese , si svolgerà la mostra dal titolo: “I guardiani dell’orizzonte. Antropometrie e Corpi Misurati”. Si tratta di una rassegna dell’artista Marcello Sèstito. La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale “Il Saccente” ed è patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dal Dipartimento dArTe dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria”.

In questa mostra, l’artista ha come tema l’antropometrismo, ovvero la dottrina filosofica che si basa sulla concezione del filosofo greco Protagora che diceva sempre “L’uomo è misura di tutte le cose”. Si tratta di oggetti alti due metri che mettono in luce il corpo umano stilizzato e sagomato. I lavori dell’artista portano in ogni modo i visitatori a guardare al di là delle sagome e delle apparenze.

Seguirà qualche giorno prima una conferenza stampa presso la sala “Giuditta Levato” nel Palazzo del Consiglio Regionale giorno 14 novembre 2017 alle ore 17:00. Alla conferenza stampa interverranno personaggi di spessore del mondo culturale e politico.