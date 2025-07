Calciomercato: nome nuovo per l’attacco accostato alla Reggina

E’ l’attacco il reparto sul quale la Reggina sta prestando le maggiori attenzioni in questa prima fase di calciomercato. Ancor di più dopo l’addio di Bruno Barranco, mentre sembra ormai questione di ore la prima ufficializzazione e cioè quella del centravanti Ferraro, ex Sambiase. Secondo quanto riportato da serie D24.com, un sondaggio sarebbe stato fatto per Ryduan Palermo. “La Reggina ha effettuato un sondaggio per l’attaccante argentino che potrebbe essere un ottimo rinforzo. La trattativa con Palermo deve ancora cominciare“.

Leggi anche

La carriera

“Comincia in Argentina, sua terra natale, poi dopo alcune esperienze in Cile, Messico e Honduras decide di volare in Europa: prima un’esperienza in Spagna con il Lenense e poi solo Italia.

L’attaccante classe 1996 è infatti dal 2022 fisso in Italia dove ha già vestito le maglie di Villacidrese, Martina, Carrarese e Team Altamura. Con quest’ultima squadra ha giocato l’ultimo campionato di Serie C segnando due gol in 21 presenze”.