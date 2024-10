Al Castello Aragonese la mostra del tatuatore ed artista Gabriele Pellerone

di Federica Geria – Per la prima volta a Reggio Calabria, lo storico Castello Aragonese ospiterà le opere dell’artista tatuatore Gabriele Pellerone. I suoi quadri e le sue sculture tatuate saranno in mostra all’interno dell’antica fortezza dal 13 maggio al 23 maggio 2018, periodo durante il quale Gabriele tatuerà proprio all’interno del Castello, dando vita ad imperdibili live performance.

“Ragazzi finalmente ce l’abbiamo fatta! Presso il nostro bellissimo Castello Aragonese saranno esposti i miei quadri e sculture tatuate, sarà un evento nuovo ed unico…inoltre tatuerò li dentro! Vi aspetto tutti!”

Il tanto atteso “#thINKdifferent – Tattoo Art al Castello Aragonese” ha ottenuto il patrocinio del Comune e dei Beni Culturali e si presenta come un evento innovativo, in cui si promuove l’arte del tatuaggio in tutte le sue sfaccettature. Pellerone invita inoltre tutti gli artisti reggini che vorranno esporsi durante la mostra a contattarlo, per creare sinergie e collaborazioni.

“Voglio dire ai giovani di Reggio Calabria che come me hanno la voglia di cambiare le cose e dare una svolta alla propria vita, che per quanto gli ostacoli che avete di fronte possano essere alti o sembrare insuperabili, non abbiate paura di provarci, non fermatevi davanti a niente e se qualcuno vi chiude una strada voi createne una nuova e parallela”.