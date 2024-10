Al Castello Aragonese il laboratorio ‘L’attore senza spettacolo’

L’1, il 2 e il 4 giugno si terrà al Castello Aragonese di Reggio Calabria ‘L’attore senza spettacolo’, laboratorio per attori a cura di Roberto Latini.

Il laboratorio di Roberto Latini, attraverso considerazioni teoriche e pratiche, sarà una riflessione sui modi, i tempi, i ritmi e i percorsi della scrittura che diventa scenica. Come un impulso diventa idea, quale percorso compiono le parole, i suoni e le azioni perché diventino scenicamente possibili.

Ai partecipanti sarà richiesto lo sviluppo di una scena partendo da testi, frammenti, suggestioni legate alla misura unica e personale che ognuno, su un palco, può avere.

ROBERTO LATINI Attore, autore e regista, si è formato presso lo Studio di Recitazione e di Ricerca teatrale diretto da Perla Peragallo, dove si è diplomato nel 1992. Vincitore negli anni dei premi intitolati Wanda Capodaglio, Prova d’Attore, Bruno Brugnola e Sergio Torresani, ha ricevuto nel 2011 il PREMIO SIPARIO, il PREMIO UBU 2014 come Miglior Attore e il Premio della Critica dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro nel 2015. E’ il fondatore della compagnia Fortebraccio Teatro con la quale ha intrapreso negli ultimi vent’anni una personalissima ricerca che ha al suo centro l’arte e la responsabilità dell’attore, e come campo d’azione la drammaturgia dei classici e la scrittura scenica. E’ laureato in Metodologia e Critica dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE Nel 2006 è stato selezionato come regista ospite per la scuola di perfezionamento per attori Centro Teatrale Santa Cristina diretta da Luca Ronconi e Roberta Carlotto; nel 2008 ha lavorato come regista e docente per conto della Fondazione Pontedera Teatro al Progetto Interregionale di Alta Formazione; su invito della Fondazione Campania dei Festival, con i ragazzi di Scampia all’interno del Progetto Punta Corsara; come tutor per il Teatro Laboratorio Toscana; come docente per laboratori di drammaturgia all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Laboratori teorici e pratici ciclicamente proposti sono generalmente organizzati in risposta ad inviti di altre istituzioni. Latini incontra il pubblico in varie situazioni extra-spettacoli, come presentazioni di libri e percorsi di avvicinamento ai testi e, in concomitanza con le repliche in programmazione, è invitato ad incontri e momenti di informazione con il pubblico e gli studenti universitari. Da anni Latini tiene un laboratorio, con modi e tempi variabili a seconda delle diverse esigenze, dal titolo L’attore senza spettacolo.

Quota di iscrizione : € 40,00

Per i partecipanti al laboratorio è prevista una card operatore che dà diritto all’ingresso agli spettacoli al costo di € 3,00. E’ necessario, tuttavia, prenotarsi agli spettacoli.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 maggio 2017