Al Castello Aragonese l’evento educativo e ludico “Magic role & tales”

Giorni 16, 17 e 18 Febbraio 2018 si terrà tra le mura del Castello Aragonese di Reggio di Calabria un evento ludico rievocativo inerente alla storia e le tradizioni collegate alla figura storica del castello ed all’impatto che la sua costruzione, presenza, distruzione ed al suo successivo restauro hanno avuto sulla vita delle popolazioni della zona, con un occhio di riguardo all’ottica mitico-religiosa e fantasy dei suddetti momenti storici.

L’evento stesso sarà una continuativa ed immersiva esperienza educativa e ludica, intesa come un viaggio nel tempo attraverso alcuni dei punti chiave della storia del castello e degli effetti che hanno avuto sulla città e la società nei vari periodi.

Figuranti ed intrattenitori, in costume e non, animeranno il castello con giochi, rappresentazioni storiche, workshop e conferenze in movimento. In aggiunta agli eventi educativi saranno contemplati tornei di tiro con l’arco, sfide nel dungeon del castello, cosplay contest, giochi di ruolo, giochi da tavola e tornei di Risiko.